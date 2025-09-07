Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt gegen Linienbus

B84 Dönges / Schergeshof (ots)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitagmittag mit seiner Suzuki die kurvenreiche Strecke der B84 zwischen Dönges und Schergeshof. In einer scharfen Rechtskurve rutschte der Motorradfahrer aufgrund von Fahrbahnnässe weg, kam zu Fall und kollidierte mit einem zeitgleich entgegenkommenden Linienbus. Das Motorrad schlitterte anschließend über die Fahrbahn unter der Leitplanke hindurch und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Es entstand Totalschaden. Durch die Kollision entstand an dem Linienbus leichter Sachschaden. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Motorradfahrer erlitt Abschürfungen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell