Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt gegen Linienbus

B84 Dönges / Schergeshof (ots)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitagmittag mit seiner Suzuki die kurvenreiche Strecke der B84 zwischen Dönges und Schergeshof. In einer scharfen Rechtskurve rutschte der Motorradfahrer aufgrund von Fahrbahnnässe weg, kam zu Fall und kollidierte mit einem zeitgleich entgegenkommenden Linienbus. Das Motorrad schlitterte anschließend über die Fahrbahn unter der Leitplanke hindurch und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Es entstand Totalschaden. Durch die Kollision entstand an dem Linienbus leichter Sachschaden. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Motorradfahrer erlitt Abschürfungen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-SHL: Verstoß Plichtversicherungsgesetz

    Buttlar (ots) - Am Freitagmorgen wurde ein VW-Fahrer in Buttlar kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass keine Kennzeichen angebracht waren und der Pkw somit nicht versichert war. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-SHL: Volltrunken am Steuer

    Gumpelstadt (ots) - Am Freitagabend fiel in Gumpelstadt ein 63-jähriger Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer mit 2,29 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem keine Fahrerlaubnis mehr hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-SHL: Nasen gebrochen nach Kirmesbesuch

    Schmalkalden, OT Asbach (ots) - Am 06.09.2025 gegen 00:15 Uhr wollte sich ein jugendlicher Kirmesbesucher im Schmalkalder Ortsteil Asbach an einer dortigen Bar mit Getränken versorgen. Dieser kommt dabei ins stolpern und rempelt einen 32-jährigen Kirmesbesucher an. Daraufin dreht sich der 32-Jährige um und verpasst dem jugendlichen eine Kopfnuss, sodass dieser eine Nasenbeinfraktur erleidet und im Klinikum Schmalkalden ...

    mehr
