LPI-SHL: Nasen gebrochen nach Kirmesbesuch
Schmalkalden, OT Asbach (ots)
Am 06.09.2025 gegen 00:15 Uhr wollte sich ein jugendlicher Kirmesbesucher im Schmalkalder Ortsteil Asbach an einer dortigen Bar mit Getränken versorgen. Dieser kommt dabei ins stolpern und rempelt einen 32-jährigen Kirmesbesucher an. Daraufin dreht sich der 32-Jährige um und verpasst dem jugendlichen eine Kopfnuss, sodass dieser eine Nasenbeinfraktur erleidet und im Klinikum Schmalkalden behandelt werden musste. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen konnten den Täter noch auf der Veranstaltung feststellen und seine Identität erheben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Er leistete einen stolzen Atemalkoholvorwert von 2,09 Promille.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell