Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nasen gebrochen nach Kirmesbesuch

Schmalkalden, OT Asbach (ots)

Am 06.09.2025 gegen 00:15 Uhr wollte sich ein jugendlicher Kirmesbesucher im Schmalkalder Ortsteil Asbach an einer dortigen Bar mit Getränken versorgen. Dieser kommt dabei ins stolpern und rempelt einen 32-jährigen Kirmesbesucher an. Daraufin dreht sich der 32-Jährige um und verpasst dem jugendlichen eine Kopfnuss, sodass dieser eine Nasenbeinfraktur erleidet und im Klinikum Schmalkalden behandelt werden musste. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen konnten den Täter noch auf der Veranstaltung feststellen und seine Identität erheben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Er leistete einen stolzen Atemalkoholvorwert von 2,09 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
