Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: berauscht mit dem Fahrrad unterwegs

Hildburghausen (ots)

Am späten Abend des 05.09.2025 wurde ein auffällig fahrender Radfahrer in Hildburghausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zudem stand der begründete Verdacht im Raum, dass der Radfahrer zusätzlich unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs war. Präzise Fakten zum Tatvorwurf wird, die noch ausstehende Blutuntersuchung erbringen. Der Radfahrer wird sich wegen der Straftat der Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

