LPI-SHL: berauscht mit dem Fahrrad unterwegs

Meiningen (ots) - Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 19 von Meiningen in Richtung der Autobahn 71. Sie wollte nach links Richtung Utendorf abbiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Die hinter ihr fahrende 56-jährige Autofahrerin bemerkte das zu spät, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Beide Autos waren so beschädigte, dass ein Abschlepper kommen musste. Die 42-Jährige verletzte sich leicht. Rückfragen bitte ...

mehr