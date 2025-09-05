LPI-SHL: Aufgefahren
Meiningen (ots)
Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 19 von Meiningen in Richtung der Autobahn 71. Sie wollte nach links Richtung Utendorf abbiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Die hinter ihr fahrende 56-jährige Autofahrerin bemerkte das zu spät, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Beide Autos waren so beschädigte, dass ein Abschlepper kommen musste. Die 42-Jährige verletzte sich leicht.
