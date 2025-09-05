Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Mal brannte Sperrmüll

Suhl (ots)

Gleich zwei Mal innerhalb einer knappen Stunde mussten die Kameraden der Feuerwehr Donnerstagabend in die Friedrich-König-Straße in Suhl ausrücken. Unbekannte zündeten zunächst eine Matratze und weitere abgelegte Gegenstände an. Das Feuer konnte gelöscht werden, hinterließ aber Rußspuren an der Fassade. Beim zweiten Einsatz brannte ein Haufen abgelegter Sperrmüll. Auch hier wurde die Fassade des daneben befindlichen Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0231600/2025 bei der Suhler Polizei zu melden.

