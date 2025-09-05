LPI-SHL: Gechwindigkeitsmessung
Suhl (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes führten Donnerstagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Linsenhofer Straße in Suhl durch. Innerhalb von einer Stunde fuhren in der auf 30 km/h begrenzten Straße 11 Autofahrer zu schnell. 10 mussten ein Verwarngeld zahlen und einer erhält einen Bußgeldbescheid.
