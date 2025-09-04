Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Meiningen (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer bog Mittwochvormittag von einem Firmengelände auf die Straße "Am Stückelgarten" in Meiningen ab. Er beschleunigte seinen Sprinter, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 30 Metern krachte das Fahrzeug gegen eine Laterne und brach diese um, danach beschädigte das Auto einen Maschendrahtzaun auf einer Länge von etwa 15 Metern, bevor die Irrfahrt endete. Der Sprinter war nur noch Schrott, aber der Fahrer blieb unverletzt. Ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand.

