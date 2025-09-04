PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaufensterscheibe eingeworfen

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte Donnerstagnacht gegen 03:10 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Anschließend entnahm er Ausstellungsstücke aus der Auslage im Wert von etwa 150 Euro. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0230537/2025 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

