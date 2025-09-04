PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto übersehen

Zella-Mehlis (ots)

10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Zella-Mehlis in Richtung Mehliser Markt. Er wollte nach links in die Straße "Unterzella" abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Mitsubishi eines 18-Jährigen. Die Autos stießen zusammen und der 59-Jährige verletzte sich leicht. Um die kaputten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

