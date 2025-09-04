LPI-SHL: Auto übersehen
Zella-Mehlis (ots)
10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Zella-Mehlis in Richtung Mehliser Markt. Er wollte nach links in die Straße "Unterzella" abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Mitsubishi eines 18-Jährigen. Die Autos stießen zusammen und der 59-Jährige verletzte sich leicht. Um die kaputten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell