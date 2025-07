HDP-RP: Von Spurensuche bis Einsatztraining: Erfolgreiche sechste Blue-Light-Challenge an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Hochschule der Polizei

Spannung, Teamgeist und echte Polizeiluft schnuppern: Auch in diesem Jahr nutzten zahlreiche junge Menschen die Chance, bei der Blue-Light-Challenge an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in den Polizeiberuf einzutauchen. Bei der sechsten Auflage des Erlebnistags erwartete die über 70 Teilnehmenden ein vielseitiges Programm: In kleinen Gruppen gingen sie gemeinsam mit der Kriminalpolizei auf Spurensuche, testeten polizeiliche Einsatzmittel wie Schlagstock und Pfefferspray und meisterten sportliche Herausforderungen. Ein Vortrag zur Verkehrssicherheit sensibilisierte für Gefahren im Straßenverkehr und zeigte, wie Prävention Leben retten kann. Besonderes Augenmerk lag dieses Mal auf dem Bewerbungstraining. Hier erhielten die Teilnehmenden praxisnahe Tipps und einen realistischen Eindruck vom Auswahlverfahren - ein echter Mehrwert für den nächsten Schritt Richtung Polizeikarriere. Highlights wie die beeindruckende Vorführung der Diensthundestaffel und das Fahr- und Sicherheitstraining rundeten den Tag eindrucksvoll ab. Begleitet wurden die Jugendlichen von Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern, die authentisch aus ihrem Studienalltag berichteten. Viele Teilnehmende gingen inspiriert nach Hause - mit dem klaren Ziel, Teil der Polizei Rheinland-Pfalz zu werden. Seit Oktober 2024 gibt es im Bachelorstudium zwei Studienrichtungen: Schutz- oder Kriminalpolizei. Ein direkter Einstieg in den gewählten Bereich ist nach dem Studium möglich. Jetzt bewerben für den Studienstart im Mai oder Oktober 2026! Mehr Infos unter: www.polizei.rlp.de/karriere

