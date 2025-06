HDP-RP: Jetzt schon Studienplatz 2026 sichern - Bewirb dich bei der Polizei Rheinland-Pfalz!

Hochschule der Polizei

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu: Anfang Juli erhalten die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ihre Jahreszeugnisse und starten in die wohl verdienten Sommerferien. Ein guter Zeitpunkt, sich ohne Prüfungsstress oder Abiturvorbereitungen Gedanken über die berufliche Zukunft zu machen.

Wer auf der Suche nach einem sinnvollen, abwechslungsreichen und sicheren Beruf ist, kann sich ab sofort für das Bachelorstudium Polizeidienst - mit den Studienrichtungen Schutz- oder Kriminalpolizei - bewerben.

Die Bewerbung ist bereits ein Jahr vor dem Schulabschluss möglich. Das Auswahlverfahren kann frühzeitig absolviert werden, das Abschlusszeugnis wird einfach nachgereicht.

Was dich erwartet? Ein abwechslungsreiches, praxisnahes Studium mit Schwerpunkten in Recht, Taktik, Sozialwissenschaften und modernen Einsatztrainings. Dazu kommen spannende Praktika bei der Schutz- und Kriminalpolizei - und du verdienst vom ersten Tag an dein eigenes Gehalt. Nach drei Jahren schließt du das Studium mit dem Bachelor of Arts ab und wirst zur Polizeikommissarin/Polizeikommissar oder auch zur Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar ernannt - mit Beamtenstatus und besten Karrierechancen.

Weitere Infos und Bewerbung: www.polizei.rlp.de/karriere

Du willst dir schon jetzt einen Eindruck verschaffen? Dann sei bei der 6. Blue-Light-Challenge der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz dabei! Erlebe den Polizeialltag hautnah - gemeinsam mit echten Einsatzkräften und Studierenden und erhalte einen ersten Vorgeschmack auf den Computertest im Rahmen des Auswahlverfahrens. Melde dich hier an: www.polizei.rlp.de/blue-light-challenge

