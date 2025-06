Hochschule der Polizei

HDP-RP: Letzte Plätze sichern: Jetzt noch anmelden für die 6. Blue-Light-Challenge der Hochschule der Polizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Büchenbeuren (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und willst wissen, was dich im echten Einsatz erwartet? Dann ist jetzt deine Chance: Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz lädt am Samstag, 5. Juli 2025 von 08 - 17 Uhr, zur 6. Blue-Light-Challenge auf den Polizeicampus Hahn ein. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren, die den Polizeialltag praxisnah erleben wollen. Dich erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit realitätsnahen Übungen und spannenden Einblicken in die verschiedenen Aufgabenbereiche von Schutz- und Kriminalpolizei. Begleitet wirst du von erfahrenen Einsatzkräften sowie von Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern, die dir aus erster Hand über das Bewerbungsverfahren, das Studium und den Polizei-dienst berichten und deine Fragen beantworten können. Jetzt anmelden und dabei sein: www.polizei.rlp.de/blue-light-challenge Weitere Infos zum Polizeistudium und zur Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz findest du unter: www.polizei.rlp.de/karriere

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell