Hochschule der Polizei

HDP-RP: Die Hochschule der Polizei begrüßt 190 neue Polizei- und Kriminalkommissaranwärterinnen und -anwärter

Büchenbeuren (ots)

121 junge Männer und 69 junge Frauen nahmen am 02.05.2025 ihr dreijähriges Bachelorstudium Polizeidienst an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) auf. Die 190 Studierenden stammen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus anderen Bundesländern (165 aus Rheinland-Pfalz, 3 aus NRW, 13 aus Hessen, 1 aus Bayern, 5 aus dem Saarland, 3 aus Baden-Württemberg) - ein Zeichen für die hohe Attraktivität des Studiengangs über die Landesgrenzen hinaus. 34 der neuen Studierenden haben sich für die im letzten Jahr neu eingeführte Studienrichtung Kriminalpolizei entschieden. Sie werden im Rahmen des dreijährigen Bachelorstudiums für eine Verwendung bei der Kriminalpolizei unmittelbar im Anschluss an das Studium ausgebildet. Das praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Studium umfasst zwölf theoretische und berufspraktische Module und schließt mit dem "Bachelor of Arts" ab. Derzeit befinden sich rund 1.400 Studierende an der HdP im Studium. Nach dem Abschluss eröffnen sich vielfältige Karrieremöglichkeiten innerhalb der Polizei - etwa bei der Schutz-, Kriminal-, Bereitschafts- oder Wasserschutzpolizei. Neueinstellungen für den Bachelorstudiengang Polizeidienst erfolgen jährlich im Mai und Oktober. Bewerbungen sind ganzjährig möglich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere

