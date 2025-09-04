PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgungsfahrt

Bad Salzungen (ots)

Einfach nicht anhalten wollte Mittwochmorgen ein Autofahrer in Bad Salzungen. Beamte der dortigen Polizeiinspektion wollten den Audi-Fahrer kontrollieren, doch der gab Gas. Teilweise mit 100 Sachen raste der Mann vor der Polizei davon, quer durch Wohngebiete. Mehrere Streifenwagen versuchten ihn zu stoppen und schließlich, in der Straße "Honigbach", gelang das Vorhaben. Der Grund der Flucht war schnell geklärt - der 34-jährige Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

