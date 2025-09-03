LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs
Leimrieth (ots)
Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Dienstagvormittag einen 61-jährigen Moped-Fahrer in Leimrieth. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert zeigte ein Ergebnis von 2,53 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell