Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bedheim (ots)

Ein 87-Jähriger befuhr Dienstagabend die Landstraße von Simmerhausen in Richtung Bedheim. Er verlor die Kontrolle über seinen VW und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger. Er wollte noch ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer prallte an den Anhänger. Danach geriet das Auto des Seniors ins Schleudern und krachte in den zweiten Pkw im Gegenverkehr. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, verletzten sich leicht. Ein Gesamtschaden von über 35.000 Euro entstand.

