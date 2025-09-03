LPI-SHL: Einbruchsversuch

Bedheim (ots) - Ein 87-Jähriger befuhr Dienstagabend die Landstraße von Simmerhausen in Richtung Bedheim. Er verlor die Kontrolle über seinen VW und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger. Er wollte noch ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer prallte an den Anhänger. Danach geriet das Auto des Seniors ins Schleudern und krachte in ...

mehr