LPI-SHL: Einbruchsversuch
Zella-Mehlis (ots)
Ein unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in eine Tankstelle in der Suhler Straße in Zella-Mehlis einzubrechen. Er scheiterte, verursachte aber einen Schaden an einer Stahltür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0229480/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
