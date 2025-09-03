LPI-SHL: Portemonnaie geklaut

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen eine Fensterscheibe einer Firma in der Simsonstraße in Suhl mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstanden mehrere Löcher in der Scheibe und ein Schaden von etwa 200 Euro stand zu Buche. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0228593/2025 bei der Suhler Polizei. ...

