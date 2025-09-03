LPI-SHL: Portemonnaie geklaut
Schmalkalden (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in ein Büro eines Therapiezentrums in der Straße "Röthof" in Schmalkalden ein. Er entwendete das Portemonnaie aus einer dort abgelegten Handtasche und verschwand unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 022842/2/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell