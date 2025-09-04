Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 07:45 Uhr bis 15:45 Uhr einen Seat, der im Parkhaus am Klinikum in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich des linken hinteren Radkastens zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0230264/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

