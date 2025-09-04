LPI-SHL: An Anhänger gestoßen und weggefahren
Hinternah (ots)
Ein bislang unbekannter Autofahrer eines Lieferfahrzeuges stieß am Mittwoch gegen 15:00 Uhr gegen einen Anhänger, der auf einem Grundstück in der Alten Hauptstraße in Hinternah stand. Dadurch wurde dieser auf einen anderen Anhänger geschoben. Ein geringer Sachschaden an der Kunststoffabdeckung des Rücklichtes entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0230442/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell