POL-BI: Unfall an Bushaltestelle zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Donnerstagmorgen, 14.08.2025, erlitten ein aussteigender Fahrgast und eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß leichte Verletzungen.
Eine 27-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Fahrrad, gegen 08:15 Uhr, den rechtseitigen Fahrradweg der Jöllenbecker Straße in Richtung Mindener Straße. An der Bushaltestelle "Mindener Straße" hielt ein Bus und ein 27-jähriger Fahrgast aus Bielefeld stieg aus. Als der Bielefelder die herannahende Fahrradfahrerin sah, versuchte er vergeblich auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide leichte Verletzungen. Die 27-Jährige äußerte bei der Unfallaufnahme, den Fahrgast nicht gesehen zu haben.
Wenn Sie sich einem haltenden Bus nähern, achten Sie auf Fußgänger! Fahrgäste müssen möglicherweise beim Ein- und Aussteigen über den Radweg auf den Gehweg treten.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell