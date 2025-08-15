Polizei Bielefeld

POL-BI: Gesuchte Parfümdiebin bei Kosmetikdiebstahl erwischt - Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten nahmen am Dienstag, 12.08.2025, eine Diebin fest, die bevorzugt in Drogeriemärkten zugreift. Die Täterin wurde bereits per Haftbefehl gesucht und ging in Haft.

Eine Mitarbeiterin einer Drogerie bemerkte gegen 17:30 Uhr in dem Geschäft an der Bahnhofstraße, zwischen der Arndtstraße und der Karl-Eilers-Straße gelegen, eine verdächtige Kundin. Die Frau steckte sich zahlreiche Kosmetikartikel, im Wert von knapp 400 Euro, in eine Umhängetasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Geschäft stoppten die Zeugin und ein Mitarbeiter der Drogerie die Diebin und informierten die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die Täterin ohne festen Wohnsitz die Tat zu und an, sie finanziere mit dem Verkauf der Beute ihre Drogensucht. Derzeit läuft die Prüfung, ob die Diebin auch für einen weiteren Diebstahl am Montag in dem Geschäft in Betracht kommt.

Die drogenabhängige 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben, dass sie mit Haftbefehl wegen Diebstahl in drei Fällen jeweils in Drogerien (einmal dabei mit Beleidigung und einmal mit Nötigung) und einen Ladendiebstahl von sechs Flaschen Whiskey vom Amtsgericht Gütersloh gesucht wurde. Sie wurde festgenommen und am Mittwoch zur Vollstreckung des Haftbefehls nach Gütersloh überstellt.

