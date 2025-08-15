Polizei Bielefeld

POL-BI: Wofür sollten sich Eltern und Schüler in den Ferien noch unbedingt Zeit nehmen?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Natürlich soll in den Ferien ausgeruht werden - allerdings wird für alle Schulanfänger oder diejenigen, die ihre Schule wechseln, Vieles neu sein und Einiges sollte vorab geübt werden. Dazu zählt aus Sicht der Polizei auf jeden Fall das Trainieren des Schulwegs! Falls noch nicht geschehen, sollten Sie mit dem Training in den noch verbleibenden Ferientagen beginnen.

Auch wenn Ihr Kind sehr selbständig ist, trainieren Sie mit ihm mehrfach den Schulweg. Das Training sollte selbstverständlich an die Schulzeiten gekoppelt stattfinden. Ein Wochenende, mit eher geringem Verkehrsaufkommen, kann höchstens als Einstiegstraining dienen. Das gilt ebenso für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und das richtige Verhalten an Haltestellen.

Sprechen Sie Ihre Kinder gezielt auf Besonderheiten oder Gefahrenstellen entlang des Schulwegs an.

Das Thema "Sicherer Schulweg" ist eines von vielen Verkehrsthemen, das durch die Verkehrssicherheitsberater der Bielefelder Polizei betreut wird - weitere Infos und einen Kontakt finden Sie über die Homepage des Polizeipräsidiums Bielefeld:

https://bielefeld.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-6

Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit:

Schicken Sie Ihre Kinder möglichst gut erkennbar auf den Schulweg. Sie können die Sicherheit erhöhen, indem Sie die Kleidung durch reflektierende Elemente ergänzen oder auf Warnwesten zurückgreifen. Das ist für die kommende dunkle Jahreszeit eine gute Investition. Zudem können Autofahrer Fußgänger mit reflektierender Kleidung etwa 150 Meter früher erkennen.

Die Polizei empfiehlt: Kinder sollten während der Grundschulzeit zunächst die Fahrradprüfung ablegen und erst danach zur Schule radeln.

Wenn Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, dann kümmern Sie sich regelmäßig um den einwandfreien technischen Zustand. Zu einer guten Ausrüstung zählt ein Fahrradhelm in der passenden Größe, der richtig getragen schützen kann.

Der ÖPNV für Schüler

Sollte ihr Kind auf dem Schulweg auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein, bietet Ihnen OWLVerkehr das Angebot eines kostenlosen "ElternKindTicket" zum Trainieren mit Bussen und Bahnen.

Der Fahrschein berechtigt in dem Zeitraum vom 11.08.2025 bis zum 05.09.2025 zu einer einmaligen Hin- und Rückfahrt eines Kindes in Begleitung eines Erwachsenen zu den angeführten Bedingungen.

Die detaillierte Beschreibung zur Nutzung des Tickets und mehr Informationen finden Sie im Internet auf der Seite von OWLVerkehr:

https://teutoowl.de/aktuelles/elternkindticket-kostenlos-den-schulweg-ueben/

