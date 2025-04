Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprinter als rollende Zeitbombe - Verkehrsgefährdende Überladung und mangelhafte Ladungssicherung

Hildesheim (ots)

Gemarkung Holle / A7 (eis) Kräfte der Autobahnpolizei Hildesheim stellten am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr an der Anschlussstelle Derneburg in Fahrtrichtung Kassel einen Kleintransporter aus dem Landkreis Northeim fest, der augenscheinlich deutlich überladen war. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Jägerturm erhärtete sich der Verdacht: das Fahrzeug war fast bis unter das Dach mit Paletten voll mit Werbezeitschriften beladen. Beim Öffnen der Hecktür kamen dem 42jährigen Fahrer bereits einige Pakete mit Zeitschriften entgegengefallen. Um die Überladung beweissicher festzustellen, wurde das Fahrzeug im Anschluss vorsichtig zu einer nahegelegenen Biogasanlage eskortiert und auf der dortigen Brückenwage gewogen. Resultat: fast 32% Überladung. Außerdem wurde die Ladungssicherung nun näher in Augenschein genommen; diese war quasi nicht vorhanden. Bei einer Vollbremsung oder einem Unfall wäre der Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit von seiner eigenen Ladung eingeklemmt worden! Den Fahrer und den Frachtführer erwarten nun empfindliche Geldstrafen wegen der enormen Überladung und der mangelhaften Ladungssicherung. Zudem werden Berichte an das Gewerbeaufsichtsamt gefertigt, da obendrein keinerlei Aufzeichnungen bezüglich der Lenk- und Ruhezeiten mitgeführt wurden. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer vor Ort erst gestattet, als die Ladung zur guten Hälfte auf ein weiteres, durch den Frachtführer zugeführtes Fahrzeug umgeladen worden war.

