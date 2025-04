Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wilhelm-Raabe-Straße (jan) - In dem Zeitraum von Donnerstag, den 10. April bis Freitag 11. April gegen 06:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wilhelm-Raabe-Straße in Sarstedt. Ein weißer Transporter mit seitlich angebautem Glasbock war im genannten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand an der Ecke zur Uhlandstraße geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Transporter an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/985-0 zu melden.

