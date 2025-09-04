Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dachrinne beschädigt - Zeugen gesucht

Breitungen/Werra (ots)

Bereits am 18.08.2025 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr die Dachrinne an einem Einfamilienhaus in der Wirtsgasse in Breitungen/Werra. Den Spuren nach muss es sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Der Lkw kam aus Richtung der Nürnberger Straße und fuhr durch die Wirtsgasse. Dabei stieß er gegen die Dachrinne, verbog diese und verschob Dachziegel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0215639/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

