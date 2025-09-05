LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt
Schmalkalden (ots)
Durch einen lauten Knall wurden Freitagmorgen (05.09.2025) die Anwohner im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden unsanft geweckt. Dieser Knall kam von einem Zigarettenautomaten in der Nähe einer Bushaltestelle, den bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise aufgesprengt hatten. Dem ersten Anschein nach flüchteten die Täter ohne Beute, verursachten aber einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen sahen zwei Personen mit Mountainbikes vom Tatort fahren. Die Ermittlungen dauern an und Zeugen werden gesucht. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0231946/2025.
