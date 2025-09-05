PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Schmalkalden (ots)

Durch einen lauten Knall wurden Freitagmorgen (05.09.2025) die Anwohner im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden unsanft geweckt. Dieser Knall kam von einem Zigarettenautomaten in der Nähe einer Bushaltestelle, den bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise aufgesprengt hatten. Dem ersten Anschein nach flüchteten die Täter ohne Beute, verursachten aber einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen sahen zwei Personen mit Mountainbikes vom Tatort fahren. Die Ermittlungen dauern an und Zeugen werden gesucht. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0231946/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 13:17

    LPI-SHL: Dachrinne beschädigt - Zeugen gesucht

    Breitungen/Werra (ots) - Bereits am 18.08.2025 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr die Dachrinne an einem Einfamilienhaus in der Wirtsgasse in Breitungen/Werra. Den Spuren nach muss es sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Der Lkw kam aus Richtung der Nürnberger Straße und fuhr durch die Wirtsgasse. Dabei stieß er gegen die Dachrinne, verbog diese und ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:05

    LPI-SHL: Kontrolle verloren

    Meiningen (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer bog Mittwochvormittag von einem Firmengelände auf die Straße "Am Stückelgarten" in Meiningen ab. Er beschleunigte seinen Sprinter, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 30 Metern krachte das Fahrzeug gegen eine Laterne und brach diese um, danach beschädigte das Auto einen Maschendrahtzaun auf einer Länge von etwa 15 Metern, bevor die Irrfahrt endete. Der Sprinter war nur noch Schrott, aber ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:05

    LPI-SHL: Schaufensterscheibe eingeworfen

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte Donnerstagnacht gegen 03:10 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Anschließend entnahm er Ausstellungsstücke aus der Auslage im Wert von etwa 150 Euro. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren