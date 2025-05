Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

einer schwer verletzt, der andere flüchtig

Straelen (ots)

Am Montag (26. Mai 2025) gegen 12:56 Uhr kam es in Straelen am Westwall zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide fuhren hintereinander auf der Fahrbahn des Westwalls in Richtung Südwall/Annastraße. Der vordere Radfahrer beabsichtigte offensichtlich, nach rechts in die Annastraße abzubiegen, während der hintere nach links in die Straße Südwall abbiegen wollte. Es kam dabei zum Zusammenstoß der beiden Männer, woraufhin der hintere, ein 46-Jähriger in Straelen wohnhafter Mann, stürzte und sich eine schwere Verletzung zuzog. Der andere Radfahrer fuhr weiter auf die Annastraße und wurde dort von einem Motorradfahrer angesprochen. Er erklärte sinngemäß, er habe nichts falsch gemacht und entfernte sich unerlaubt. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 70 Jahre - Ca. 176 cm - Graue, mittellange Haare - Dunkle Brille - Roter Pullover - Europäischer Phänotyp - Deutsche Sprache

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht nach dem flüchtigen Radfahrer sowie nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp

