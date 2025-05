Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kabel von Kirmesanhänger gestohlen

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag (26. Mai 2025), 08:30 Uhr haben unbekannte Täter Kabel von einem Kirmesanhänger gestohlen, der auf dem Roermonder Platz stand. Sie trennten mehrere Kabel an der Rückseite des Sattelanhängers ab, die zu einem Stromkasten führten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

