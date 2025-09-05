Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Auto kollidiert

Dietzhausen (ots)

Ein 10 Jahre alter Radfahrer befuhr am späten Donnerstagnachmittag den Fußweg in der Hauptstraße in Dietzhausen in Richtung Wichtshausen. An einer Grundstücksausfahrt fuhr eine Autofahrerin auf die Straße und der junge Radler stieß gegen den Pkw. Er stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Dieser fuhr nach Hause, informierte seine Eltern und diese kontaktierten die Polizei.

