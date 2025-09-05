PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Auto kollidiert

Dietzhausen (ots)

Ein 10 Jahre alter Radfahrer befuhr am späten Donnerstagnachmittag den Fußweg in der Hauptstraße in Dietzhausen in Richtung Wichtshausen. An einer Grundstücksausfahrt fuhr eine Autofahrerin auf die Straße und der junge Radler stieß gegen den Pkw. Er stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Dieser fuhr nach Hause, informierte seine Eltern und diese kontaktierten die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

