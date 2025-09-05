PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Themar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr vier akkubetriebene Arbeitsgeräte und eine private Tasche samt Inhalt aus einem Firmenfahrzeug, welches auf dem Firmengelände im Schleifmühlenweg in Themar abgestellt war. Ein Schaden von ca. 800 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0230651/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:19

    LPI-SHL: Aufgefahren

    Meiningen (ots) - Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 19 von Meiningen in Richtung der Autobahn 71. Sie wollte nach links Richtung Utendorf abbiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Die hinter ihr fahrende 56-jährige Autofahrerin bemerkte das zu spät, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Beide Autos waren so beschädigte, dass ein Abschlepper kommen musste. Die 42-Jährige verletzte sich leicht. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:18

    LPI-SHL: Mit Auto kollidiert

    Dietzhausen (ots) - Ein 10 Jahre alter Radfahrer befuhr am späten Donnerstagnachmittag den Fußweg in der Hauptstraße in Dietzhausen in Richtung Wichtshausen. An einer Grundstücksausfahrt fuhr eine Autofahrerin auf die Straße und der junge Radler stieß gegen den Pkw. Er stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Dieser fuhr nach Hause, informierte seine Eltern und diese kontaktierten die Polizei. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:17

    LPI-SHL: Zwei Mal brannte Sperrmüll

    Suhl (ots) - Gleich zwei Mal innerhalb einer knappen Stunde mussten die Kameraden der Feuerwehr Donnerstagabend in die Friedrich-König-Straße in Suhl ausrücken. Unbekannte zündeten zunächst eine Matratze und weitere abgelegte Gegenstände an. Das Feuer konnte gelöscht werden, hinterließ aber Rußspuren an der Fassade. Beim zweiten Einsatz brannte ein Haufen abgelegter Sperrmüll. Auch hier wurde die Fassade des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren