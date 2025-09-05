LPI-SHL: Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Themar (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr vier akkubetriebene Arbeitsgeräte und eine private Tasche samt Inhalt aus einem Firmenfahrzeug, welches auf dem Firmengelände im Schleifmühlenweg in Themar abgestellt war. Ein Schaden von ca. 800 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0230651/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell