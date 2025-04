POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (28.04.2025), gegen 13:45 Uhr, war ein 29-Jähriger mit einem Motorroller auf der Bessemerstraße in Fahrtrichtung Falkenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Schanzstraße kam es zur Kollision mit einem 35-jährigen Autofahrer, welcher auf der Schanzstraße in Richtung Goethestraße fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Im Rahmen der ...

mehr