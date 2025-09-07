LPI-SHL: Werkzeugcontainer auf Baustelle aufgebrochen
Schleusingen (ots)
In Schleusingen, auf einer Baustelle in der Burgstraße brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom 04.09.2025, 17:00 Uhr bis 05.09.2025, 06:30 Uhr einen Werkzeugcontainer der dortigen Baufirma auf. Die Polizei bittet, Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas bemerkt haben, sich bei der PI Hildburghuasen zu melden.
