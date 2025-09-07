PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß Plichtversicherungsgesetz

Buttlar (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein VW-Fahrer in Buttlar kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass keine Kennzeichen angebracht waren und der Pkw somit nicht versichert war. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Das könnte Sie auch interessieren