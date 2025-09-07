LPI-SHL: Volltrunken am Steuer

Schmalkalden, OT Asbach (ots) - Am 06.09.2025 gegen 00:15 Uhr wollte sich ein jugendlicher Kirmesbesucher im Schmalkalder Ortsteil Asbach an einer dortigen Bar mit Getränken versorgen. Dieser kommt dabei ins stolpern und rempelt einen 32-jährigen Kirmesbesucher an. Daraufin dreht sich der 32-Jährige um und verpasst dem jugendlichen eine Kopfnuss, sodass dieser eine Nasenbeinfraktur erleidet und im Klinikum Schmalkalden ...

