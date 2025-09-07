LPI-SHL: Volltrunken am Steuer
Gumpelstadt (ots)
Am Freitagabend fiel in Gumpelstadt ein 63-jähriger Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer mit 2,29 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem keine Fahrerlaubnis mehr hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
