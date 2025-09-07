Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit vom 04.09.2025; 13:00 Uhr bis 05.09.2025; 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter in der Ilmenauer Straße in Suhl, während eines Ein- bzw. Ausparkvorganges den schwarzen Pkw Kia der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Pkw entstand Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0232386/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell