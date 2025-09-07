Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Suhl (ots)

In der Nacht vom 05.09.2025 zum 06.09.2025 verschafften sich zwei männliche Täter durch den Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Bekleidungsgeschäft "Mister*Lady" in der Talstraße in Zella-Mehlis. Der oder die Täter versuchten hier, den Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch glücklicherweise nicht gelang. Nach erfolglosem Beutezug, entfernten sich die Täter vom Tatort. Am Tatort konnten durch installierte Videokameras Aufnahmen der Täter gefertigt werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens 0232949/2025 entgegen.

