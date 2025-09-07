PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Suhl (ots)

In der Nacht vom 05.09.2025 zum 06.09.2025 verschafften sich zwei männliche Täter durch den Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Bekleidungsgeschäft "Mister*Lady" in der Talstraße in Zella-Mehlis. Der oder die Täter versuchten hier, den Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch glücklicherweise nicht gelang. Nach erfolglosem Beutezug, entfernten sich die Täter vom Tatort. Am Tatort konnten durch installierte Videokameras Aufnahmen der Täter gefertigt werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens 0232949/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:17

    LPI-SHL: Matten aus Sprungschanzenanlage gerissen

    Suhl (ots) - In Schmiedefeld rissen unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 02.09.2025; 18:00 Uhr bis 05.09.2025; 17:00 Uhr, mehrere Matten aus dem Schanzenauslauf der Schanzenanlage und nutzten diese zum Teil als Rutschunterlage. Es entstand hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Amgabe des Aktenzeichens 0232633/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:12

    LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung

    Suhl (ots) - In der Nacht vom 06.09.2025 zum 07.09.2025 gegen 00:30 Uhr, ereignete sich in der Suhler Stadelstraße eine Körperverletzung zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Der Geschädigte wurde durch vier unbekannte männliche Personen geschlagen und getreten, weil er aus Sicht der Täter offenbar Anhänger eines verfeindeten Fußballvereins war. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und musste medizinisch ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 04.09.2025; 13:00 Uhr bis 05.09.2025; 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter in der Ilmenauer Straße in Suhl, während eines Ein- bzw. Ausparkvorganges den schwarzen Pkw Kia der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Pkw entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0232386/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

    mehr
