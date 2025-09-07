Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Matten aus Sprungschanzenanlage gerissen

Suhl (ots)

In Schmiedefeld rissen unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 02.09.2025; 18:00 Uhr bis 05.09.2025; 17:00 Uhr, mehrere Matten aus dem Schanzenauslauf der Schanzenanlage und nutzten diese zum Teil als Rutschunterlage. Es entstand hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Amgabe des Aktenzeichens 0232633/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell