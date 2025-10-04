PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pure Zerstörungswut - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 27.09.2025, auf Samstag, 28. September, sind zwei geparkte Fahrzeuge in der Herrenfelder Straße bei einem besonders dreisten Fall des Vandalismus beschädigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf es einen Dacia und einen Kia, welche zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz abgestellt waren. An beiden Fahrzeugen wurden sämtliche Reifen zerstochen. Bei dem einen Fahrzeug wurde darüber hinaus die Seitenscheiben die Heck-sowie die Frontscheibe eingeschlagen, das Fahrzeuginnere vollständig verwüstet, Armaturen und Bedienelemente zerstört, Motorhaube, Türen und Dach eingetreten sowie das vordere Kennzeichen abgerissen und deformiert. Das Fahrzeuginnere wurde auf dem Parkplatz zerstreut. Das zweite Fahrzeug blieb nicht unverschont. Neben den zerstochenen Reifen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, der Innenraum durchwühlt und der Lenkstockschalter am Lenkrad abgerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

