POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Sekundenschlaf auf der Bundesautobahn 8

Friolzheim (ots)

Verunfallt sind am Freitagabend insgesamt drei Fahrzeuge auf der BAB 8 nach dem ein Pkw von seiner Fahrspur abkam.

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 23:30 Uhr ein Opel-Fahrer die Bundesautobahn 8 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als sich dieser auf der linken von drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd befand, kam der 20-Jährige mutmaßlich auf Grund Sekundenschlaf nach rechts ab.

Hierbei kollidierte er mit einem auf der Mittelspur fahrenden Ford und wurde nach rechts in die Betongleitwand abgewiesen. Diese touchierte der Opel, überquerte alle drei Fahrspuren nach links und streifte erneut die Betongleitwand. Danach prallte er nochmals gegen den Ford und anschließend auf einen Sattelzug. Der Opel blieb letztendlich stark beschädigt auf dem Seitenstreifen stehen.

Vier Personen im Ford wurden leichter verletzt und konnten vor Ort behandelt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40 000 Euro. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten.

Die Bundesautobahn musste kurzzeitig für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden.

Benjamin Koch, Pressestelle

