Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Bauschlott (ots)

Am Donnerstag hat die Polizei zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Baustelle auf der Lindenstraße in Neulingen-Bauschlott eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Einhaltung der Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit den aktuellen Baumaßnahmen sicherzustellen. Die Kontrollen wurden an zwei Kontrollstellen im Baustellbereich eingerichtet. Beteiligt waren mehrere Kräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord sowie der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim. Insgesamt wurden 115 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 30 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest. Das entspricht rund 26 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge. Neben den Durchfahrtsverstößen wurden weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt: -Drei Verstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt -acht Fälle des Nichtmitführen des Führerscheins -ein Fall bei dem ein Kennzeichen nicht angebracht war -sieben Fälle des Nichtmitführen der Zulassungsbescheinigung -zwei Fahrzeuge, bei denen die Hauptuntersuchung überschritten war.

Darüber Hinweis wurden vier Straftatbestände festgestellt: -ein Fall Fahren ohne Fahrerlaubnis -ein Fall Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis -ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz -ein Fall Gestattung des Fahrens ohne bestehende Pflichtversicherung

Die Polizei wird weiterhin die Einhaltung des Durchfahrtsverbots konsequent überwachen.

