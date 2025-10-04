Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: POL-Pforzheim: (CW) Calw - Autofahrerin betrunken verunfallt

Calw (ots)

Verletzt worden ist eine alkoholisierter 33-jährige Pkw- Lenkerin als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Fahrbahn abkam.

Nach derzeitigem Stand befuhr am 4.10.25, gegen 02:30 Uhr eine 33-jährige Ford-Lenkerin das Zavelsteiner Sträßle von Wimberg kommend in Fahrtrichtung Zavelstein. Mutmaßlich auf Grund der Alkoholisierung kam die 33-Jährige anhand der Spurenlage in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in einem Graben zum Stehen und beschädigte hierbei eine Holzabsperrung und ein Verkehrszeichen. Über ein automatisiertes Notrufsystem (eCall) wurden die Rettungskräfte verständigt. Die erste Funkstreife am Einsatzort leistete bei der Frau, welche das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte Erste Hilfe. Die 33-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von ca. 1.6 Promille gemessen und der Führerschein beschlagnahmt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15 000 geschätzt.

Benjamin Koch, Pressestelle

