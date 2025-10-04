Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Autohaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Horb am Neckar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags sind bislang Unbekannte in ein Autohaus in der Straße "Rauher Grund" in Horb eingebrochen. Gegen 04:15 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Firmengebäude und durchsuchten mehrere Büroräume sowie Arbeitsplätze. Der Entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Mobiltelefone entwendet. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Rauher Grund" beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

