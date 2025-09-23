PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch gefährliches Überholmanöver

Hatzenbühl (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 15:00 Uhr die K10 von Hatzenbühl kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Am Ende einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr (Auto) einen Lastkraftwagen. Beide Autos mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die entgegenkommende Autofahrerin konnte noch leicht nach rechts ausweichen, sodass es nur im linken Bereich der beiden Fahrzeuge zum Zusammenstoß kam. Weiterhin kollidierte der 85-Jährige seitlich mit dem Lastkraftwagen. Bei der Autofahrerin, bei welcher sich weiterhin ein 6-Jähriges Kind im Auto befand, löste der Airbag aus und sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Telefon 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 06:57

    POL-PDLD: Betrunken mit LKW Einfahrtstor beschädigt

    Germersheim (ots) - Am frühen Montagmorgen, 22.09.2025 gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim wegen eines LKW-Fahrers auf den Plan gerufen, der mit seinem LKW beim Abladevorgang das Einfahrtstor zu einem Kundenparkplatz einer Firma beschädigte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizisten beim 59-jährigen LKW-Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Schließlich ergab ein Test ca. 1,5 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:47

    POL-PDLD: Schweighofen - Diebstahl aus einem Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Schweighofen (ots) - Am Sonntagmittag zwischen 15:15h und 16:30h nutzte ein bisher unbekannter Täter ein offenstehendes Kellerfenster an einem Wohnhaus in Schweighofen in der Hauptstraße aus, um in die Räumlichkeiten des Hauses zu gelangen. In einem Obergeschoss entwendete er Bargeld und flüchtete. Durch einen Zeugen wurde vor der Tat eine verdächtige Person in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren