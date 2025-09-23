Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch gefährliches Überholmanöver

Hatzenbühl (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 15:00 Uhr die K10 von Hatzenbühl kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Am Ende einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr (Auto) einen Lastkraftwagen. Beide Autos mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die entgegenkommende Autofahrerin konnte noch leicht nach rechts ausweichen, sodass es nur im linken Bereich der beiden Fahrzeuge zum Zusammenstoß kam. Weiterhin kollidierte der 85-Jährige seitlich mit dem Lastkraftwagen. Bei der Autofahrerin, bei welcher sich weiterhin ein 6-Jähriges Kind im Auto befand, löste der Airbag aus und sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

