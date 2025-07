Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Wasserwerker begehen Diebstahl

Northeim (ots)

Hardegsen, Schwarzer Weg, Donnerstag, 03.07.2025, 10.15 - 10.35 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr erschienen zwei bisher unbekannte Männer beim 88-jährigen Hausbewohner in Hardegsen und gaben an Wasserwerker der Stadtwerke zu sein. Dadurch gelangten die beiden Männer in das Wohnhaus in der Straße "Schwarzer Weg".#

Durch einen der beiden Männer wird das Obergeschoss durchsucht und dabei ein Aktenkoffer mit Dokumenten, eine Geldkassette und Schmuck entwendet. Insgesamt kam es zu einem Schaden von ca. 550 Euro.

Die beiden Männer sollen ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein und haben deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell