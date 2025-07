Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bienenstock gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Schrebergarten / Am Klärwerk, Donnerstag, 26.06.2025, 18.00 Uhr bis Samstag, 28.06.2025, 11.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.06.25 ca. 18.00 Uhr bis Samstag, den 28.06.25 ca. 11.00 Uhr haben unbekannte Personen aus einem Schrebergarten in der Straße "Am Klärwerk" in Nörten-Hardenberg einen Bienenstock gestohlen.

Die unbekannten Personen stiegen über den biegsamen Zaun des Schrebergartens und entwendeten den ca. 50 kg schweren Bienenstock. Der Bienenstock in den Farben grau, grün und rot besitzt zudem einen Schriftzug "Kapfer" auf der Außenfassade.

Der Bienenstock mit dem Bienenvolk hat einen Wert von ca. 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell