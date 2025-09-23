PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sonderkontrolle Nachtfahrverbot B10 bei LD-Godramstein

  • Bild-Infos
  • Download

Landau (ots)

Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Trotz des bestehenden Verbots wird dieser Streckenabschnitt häufig als Ausweichroute genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 zu vermeiden und damit Zeit und Transportkosten einzusparen. In der Nacht vom 22. September auf den 23. September 2025 führte die Polizeiinspektion Edenkoben eine gezielte Durchfahrtskontrolle durch. Zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr wurden in Höhe der Anschlussstelle Landau-Godramstein 32 Lkw überprüft. Bei 11 Fahrzeugen lag keine Ausnahmegenehmigung oder Berechtigung vor. Die Fahrer mussten ihre Fahrt abbrechen und auf die Autobahn ausweichen. Zudem erwartet sie ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Die Polizei kündigte an, auch künftig Schwerpunktkontrollen auf diesem Streckenabschnitt durchzuführen, um die Einhaltung des Nachtfahrverbots sicherzustellen und die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu minimieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Schefer, PK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

