Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW auf Abwegen

Bild-Infos

Download

A65 Rohrbach (ots)

Am Morgen, des 22.09.2025, kam ein LKW-Gespann im einspurigen Baustellenbereich der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach, nach rechts in den Grünstreifen ab und fuhr sich dabei fest. Aus Unachtsamkeit übersah der LKW-Fahrer das vor ihm abbremsende Fahrzeug und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte der LKW sich nicht mehr aus dem weichen Erdreich befreien und fuhr sich fest. Zur Bergung des LKW-Gespanns musste die A65 für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell