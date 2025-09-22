POL-PDLD: Brand
Westheim (ots)
Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einer Brandentwicklung im Außenbereich eines Hauses im Bereich der Lindenstraße. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi
