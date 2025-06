Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf dem Gelände eines Verpackungsunternehmens in Elsfleth +++ 17 Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 22. Juni 2025, um 22:13 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand in einer Halle eines Verpackungsunternehmens in der Straße Am Tidehafen in Elsfleth gemeldet.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein in der Halle befindlicher Trocknungsofen in Brand.

Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf über die Lüftungsanlage in der Halle aus.

In der Halle herrscht durchgängiger Schichtbetrieb, sodass die Mitarbeiter von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren evakuiert werden mussten.

Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Elsfleth, Sandfeld, Neuenfelde, Neuenbrok und Altenhuntorf, konnte ein Übergreifen auf weitere Hallen verhindert werden.

Neben der Feuerwehr, die mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort war, waren drei Notärzte und 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes eingesetzt.

Bei dem Brand zogen sich 15 Mitarbeiter leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation zu. Eine Zuführung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Zwei Kameraden der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten ebenfalls leicht verletzt, sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Auf Grund der Hitzeentwicklung war eine Begehung des Brandortes noch nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell